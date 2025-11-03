Diabete Romagna torna tra la gente con le postazioni solidali | in dono calamite speciali
La Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, è l'occasione per Diabete Romagna di tornare nelle piazze, nei supermercati, nelle postazioni solidali e nella comunità con un appello: compiere con una donazione un semplice atto di gentilezza e attivare un passaparola solidale in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
14 novembre 2025 Giornata Internazionale del Diabete: Fai prevenzione! Dall'11 al 15 novembre, le Farmacie Comunali di Castelfranco Emilia ti offrono l'esame della glicemia a soli 4€! Non perdere l'occasione di prenderti cura della tua salute. Passa in far Vai su Facebook
Diabete: a Rimini torna l’evento “Diabetes Marathon Health” - Diabetes Marathon Health è l’evento conclusivo della lunga maratona di Diabetes Marathon, la manifestazione che ha luogo nelle città della Romagna, realizzata dall’associazione Diabete Romagna per ... Lo riporta altarimini.it
Diabete Romagna, nuovo consiglio. William Palamara presidente - Rinnovato il consiglio direttivo di Diabete Romagna, associazione da tempo impegnata a sostenere le persone affette da diabete. Riporta ilrestodelcarlino.it
Diabete Romagna, donazioni nel ricordo del forestale Minati - Il sostegno di Giuseppe Minati all’associazione Diabete Romagna, così forte in vita fin da quando questa si chiamava Diabetici Forlivese, anche dopo la sua scomparsa continuerà ad essere di aiuto a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it