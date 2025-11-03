Di Gregorio sicuro | Vogliamo andare verso lo scudetto Su Spalletti…

Inter News 24 Le parole di Michele Di Gregorio, portiere della Juve, sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche l’Inter. Tutti i dettagli. Michele Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa pre Juve-Sporting della lotta scudetto. OBIETTIVO – «Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono, storicamente ha sempre vinto. L’obiettivo è provare a vincere qualcosa, mettere le basi per vincere qualcosa. Poi si passa dalle partite, cercare di fare punti». SPALLETTI HA PARLATO DI SCUDETTO – «Il mister è ambizioso come tutti, quando si è qua non ci si può accontentare di niente. Quello è l’obiettivo e noi dobbiamo fare di tutto per raggiungerlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

