Di Gregorio esalta Spalletti | È ambizioso come tutti qui La direzione è quella giusta di lui mi hanno colpito questi quattro aspetti

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio, il portiere bianconero appoggia il nuovo tecnico: la squadra ha apprezzato la sua ambizione e la sua fermezza, la direzione è quella giusta. Una nuova era, una nuova ambizione. La  Juventus  si prepara alla delicatissima e fondamentale sfida di Champions League contro lo  Sporting Lisbona  (domani ore 21:00) con uno spirito ritrovato. A certificarlo è uno dei nuovi leader dello spogliatoio,  Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero, intervenuto in conferenza stampa al fianco di  Luciano Spalletti, ha elogiato l’impatto del nuovo tecnico, sottolineando come la sua ambizione sia la stessa della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

