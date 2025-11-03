Di Gregorio a Sky | Spalletti ci ha dato ambizione sentiamo la responsabilità Ha voluto parlarmi per dirmi questa cosa

Michele Di Gregorio parla alla vigilia del match di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona. Le dichiarazioni del portiere bianconero. Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona. Queste le sue dichiarazioni. SPORTING – « La volontà è quella di continuare così, cercando di portarsi dietro un po’ di entusiasmo. Sarà una partita difficile, palleggiano e hanno qualità individuali. Non abbiamo ancora vinto in Champions e quello deve essere l’obiettivo ». SPALLETTI – « Il tempo è stato poco tra partite e recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

