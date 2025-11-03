Di Gennaro sicuro | Chivu è la grande sorpresa vi spiego perché

Inter News 24 Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora apprezzato opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare un bilancio sugli allenatori di Serie A dopo le prime dieci giornate di campionato. Di Gennaro ha scelto Cristian Chivu come una delle sorprese più piacevoli della stagione, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dal tecnico nerazzurro con l’ Inter. L’ex difensore, pur essendo alla sua prima esperienza in panchina in Italia, ha impressionato per la sua capacità di gestire la squadra e per il gioco proposto, guadagnandosi i complimenti di Di Gennaro per il suo impatto positivo CHIVU E’ LA SORPRESA? – Scelgo lui per come è considerato dalla squadra – le sue parole -. 🔗 Leggi su Internews24.com

