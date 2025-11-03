Devo dire di Alberto Stasi Garlasco la denuncia shock di Raffaele Sollecito

Sono passati diciotto anni da uno dei casi giudiziari più controversi della cronaca italiana: l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Dopo anni di silenzio mediatico, Raffaele Sollecito torna a parlare, e lo fa con toni duri, denunciando una realtà che – a suo dire – nessuna assoluzione può cancellare. « Voglio denunciare una forma di condanna che nessuna sentenza può cancellare: lo stigma sociale verso chi è stato ingiustamente in carcere », ha dichiarato all’ Ansa. Una riflessione che arriva mentre nuove rivelazioni riaccendono i riflettori su un altro caso simbolo della giustizia italiana: quello di Garlasco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Devo dire di Alberto Stasi”. Garlasco, la denuncia shock di Raffaele Sollecito

