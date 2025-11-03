Deve scontare una condanna per furto cerca di scappare e viene arrestato per resistenza

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione: era stato infatti condannato per una serie di furti e ricettazioni ed aveva un residuo di pena da scontare in carcere di un anno e otto mesi. Gli agenti lo hanno trovato nei pressi della propria abitazione, ad Arezzo: l’uomo ha provato a sottrarsi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it