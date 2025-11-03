Deve scontare la pena per il furto in tabaccheria si interrompe la misura alternativa al carcere | viene arrestato

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 47enne, in esecuzione al provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere, emesso dall’ufficio di Sorveglianza del tribunale di Bologna. L’uomo, che deve scontare un residuo di pena detentiva fino al mese di giugno del 2026 per un furto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

