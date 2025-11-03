Detenuto minacciato in carcere | Sappiamo che hai parlato con la polizia ora rischi di essere ucciso

Minacce, violenza ma anche l’isolamento vissuto per evitare pericoli in carcere. Poco meno di due mesi che hanno rappresentato un vero e proprio inferno per un detenuto di Marcianise finito in cella a luglio e scarcerato a settembre per buona condotta. L'uomo ha scritto una lunga lettera ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Avrebbe minacciato due note aziende del settore alimentare di avvelenare i loro prodotti se non gli avessero versato decine di migliaia di euro: l’informatico triestino David Sirca, già condannato per reati analoghi e attualmente detenuto nel carcere di Padova, - facebook.com Vai su Facebook

Minacce e botte all'anziana madre: condannato a tre anni Inflitti tre anni a un sessantenne accusato di maltrattamenti sulla donna. Nei giorni scorsi la sentenza. Attualmente l’uomo è detenuto in carcere per un altro reato. I fatti contestati… - X Vai su X

Carcere di Frosinone, video di minacce a Gualtieri: identificato il detenuto e sequestrato il cellulare - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, minacciato da un detenuto del carcere di Frosinone. Secondo ilquotidianodellazio.it

Sarkozy insultato e minacciato in carcere: prima notte tra urla, risolini e dirette social - L’ex presidente travolto da ingiurie nel carcere della Santé: «Vendicheremo Gheddafi». Si legge su lastampa.it

Detenuto tenta di strangolare agente in carcere a Cagliari - Un detenuto ha tentato di strangolare un agente della polizia penitenziaria e poi si è scagliato contro altri poliziotti prima di essere bloccato. ansa.it scrive