Andrej Babis è sempre più vicino a tornare primo ministro della Repubblica Ceca, carica che ha già ricoperto dal 2017 al 2021. Il leader di ANO (Azione dei Cittadini insoddisfatti), vincitore delle recenti elezioni politiche in Repubblica Ceca, ha infatti concluso un accordo di coalizione che plasmerà una maggioranza di governo nettamente orientata a destra. Gli euroscettici di ANO, alleati della Lega in Patriots.eu, si alleeranno con l’estrema destra del partito Libertà e Democrazia Diretta (Spd) e con il Partito degli Automobilisti, nato come movimento di protesta contro le politiche green della città di Praga ed estesosi a movimento nazionale che perora tre principi, ovvero “macchine, carbone e corona” (la valuta ceca, ndr) in aperta posa euroscettica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Destre unite in Repubblica Ceca: Babis salda la coalizione populista