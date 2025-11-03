Desner EICMA 2025 | la rivoluzione italiana della micromobilità elettrica

(Adnkronos) – A EICMA 2025, Desner si conferma protagonista assoluta della micromobilità elettrica con una gamma di veicoli che unisce innovazione, sostenibilità e produzione italiana. L’azienda presenta al pubblico modelli già in listino e nuovi concept destinati a entrare presto sul mercato europeo, rafforzando il legame tra design, tecnologia e accessibilità. Il marchio è al centro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com