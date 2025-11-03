Desa si allarga | 30 milioni di euro per un innovativo sito produttivo

UN INVESTIMENTO da 30 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese, uno dei quattro – tutti in territorio italiano – del Gruppo Desa, noto per marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber. Nato nel 1908 come Saponificio Ambrogio Silva, il Gruppo Desa è oggi uno dei principali operatori italiani nella detergenza domestica. L’azienda produce interamente in Italia, con quattro stabilimenti tra Lombardia ed Emilia-Romagna, e presidia internamente tutte le fasi della filiera, dalla formulazione al confezionamento. Il gruppo impiega oltre 500 persone e distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi, mantenendo una governance familiare condivisa dalle famiglie Silva, Sala e Malagoli, affiancate dal fondo Azzurra Capital. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Desa si allarga: 30 milioni di euro per un innovativo sito produttivo

