Avrebbero attirato con l'inganno due autotrasportatori, uno della provincia di Palermo, uno di quella di Enna, nei pressi della zona industriale di Catania, ma quando i due imprenditori si sono presentati lì, pistola in pugno, li hanno accerchiati e derubati. Al primo, dopo averlo anche colpito con il calcio della pistola, è stata sottratta la somma di 10mila euro; al secondo 16mila euro. Gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, hanno eseguito 5 arresti. In carcere, con l'accusa di rapina aggravata e detenzione e porto illegale d'armi, è finito anche l'ex collaboratore di giustizia, Angelo Mascali, un tempo affiliato alla famiglia Santapaola Ercolano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Derubavano autotrasportatori, 5 arresti a Catania