Derby di fine classifica Recanatese scaccia crisi Castelfidardo affonda
recanatese 3 castelfidardo 1 RECANATESE: Fioravanti; Fiumanò, Vecchio, Mordini; Giusti, Ferro, Domizi (31’st Paoltroni), Pesaresi (37’st Gori); Pierfederici (17’st Lovotti), D’Angelo (17’st Di Francesco), Capanni (33’Chiarella) All. Savini CASTELFIDARDO: Osama, Fiscaletti, Valentino; Dompnier, Bugari, Selemby; Cilenti (21’st Traini), Clerici (1’st Abagnale), Kari Hamza, Palestini (29’st Zanutel), Morais All.Monaco Arbitro: Stanzani di Bologna Reti: 17’pt Selemby, 18’Pierfederici, 20’Pesaresi, 43’st Chiarella Note: Angoli 6-7 Recupero 2’+5’. Spettatori circa 350 con rappresentanza ospite. Ammoniti Morais, Fiumanò, Fiscaletti, Lovotti, Selemby Nel derby del "mors tua vita mea", tra ultima e penultima, è chiaro che, di fronte al risultato, tutto passa in secondo piano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
La Curva Maratona applaude a fine partita e carica la squadra in vista del Derby di sabato. - facebook.com Vai su Facebook
Derby di fine classifica. Recanatese scaccia crisi. Castelfidardo affonda - I padroni di casa conquistano i tre punti con avversari insidiosi sul finale. Da ilrestodelcarlino.it
La decisione del CdA dopo le dimissioni del presidente Angelini. Oggi il derby con Castelfidardo: una partita da non fallire. La Recanatese nelle mani di Massimiliano Guzzini - "Era già tutto previsto" cantava a squarciagola Cocciante negli anni ’70 ed il titolo di quel memorabile brano sembra ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Recanatese, si è dimesso anche il presidente Angelini: l'addio a una settimana da quello del dg Giulietti - Le dimissioni sono arrivate in tarda serata al termine del Consiglio di amministrazione convocato per far luce sulle ... Si legge su msn.com