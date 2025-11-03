Deportazione degli ebrei genovesi Salis | Smettere di ricordare è un pericolo immenso

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera si è svolta a Genova la commemorazione della deportazione degli ebrei genovesi, un'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio, insieme alla Comunità Ebraica di Genova e al Centro culturale Primo Levi presso la sinagoga di via Bertora.Ebrei genovesi deportati, la storia Sono trascorsi 82. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

deportazione ebrei genovesi salisDeportazione ebrei genovesi, il ricordo in sinagoga che diventa "sorvegliata" speciale - Come ogni anno torna la commemorazione della deportazione degli ebrei genovesi e il livello di allerta in città si alza, soprattutto dopo che lo scorso sette ottobre, anniversario dell'attacco di Hama ... Riporta primocanale.it

Deportazione degli ebrei genovesi, Salis: "Smettere di ricordare è un pericolo immenso" - La sindaca ha partecipato alla commemorazione in sinagoga, nel 1943 furono deportate 261 persone verso i campi di sterminio nazisti: "Il fascismo nato da paura e indifferenza: due sentimenti da combat ... Si legge su genovatoday.it

Genova ricorda i cittadini ebrei deportati dalle SS, il rabbino: "Fondamentale conoscere certi eventi" - Quel giorno, il 3 novembre del 1943, i componenti della comunità ebraica furono attirati con uno stratagemma nella sinagoga della città, per essere incarcerati a Marassi e successivamente portati a ... Da primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Deportazione Ebrei Genovesi Salis