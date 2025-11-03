Delusione viola la voce dei tifosi | Serve una dirigenza che si intende di calcio VIDEO

Dopo la sconfitta con il Lecce per i tifosi viola è un lunedì amaro. Oltre a vedere la squadra del cuore penultima in classifica si sono trovati davanti a una squadra senza anima e che ha tradito le aspettative della stagione precedente. Molti i soldi spesi ma i nuovi acquisti non hanno dato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

