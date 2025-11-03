Delusione Scandicci Grosseto passa in rimonta
Scandicci 1 Grosseto 2 SCANDICCI: Patata, Grossi (77’ Bertelli), Orselli, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (84’ Grottelli), Marchesini (65’ Poli), Arrighini, Mugelli, Chiaverini. All. Taccola. GROSSETO: Marcu, Ciraudo (46’ Guerrini), Brenna, Gonnelli, Montini (56’ Gerardini), Bacciardi, Sabelli (84’ Fiorani), Bellini, Riccobono (56’ Disanto), Marzierli, Benedetti (71’ Della Latta). All. Indiani. Arbitro: Antonuccio di Roma. Marcatori: 11’ Valori, 35’ Brenna, 81’ Marzierli. Note: ammoniti Guidelli, Orselli. Calci d’angolo 2-7. Recupero 2+4. SAN CASCIANO – Cade lo Scandicci al cospetto della capolista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
