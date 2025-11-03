della guerra ibrida il campo di battaglia nella grey zone

Dai terreni contesi dell’Artico e del Mar Cinese Meridionale, passando per le infrastrutture subacquee e strategiche nel Baltico e per gli snodi aeroportuali, cibernetici, logistici e militari europei, le aggressioni sottosoglia si stanno moltiplicano. Sono episodi che non arrivano mai a configurare un atto di guerra, ma che ne riproducono in scala ridotta effetti strategici. Azioni che minano infrastrutture, diffondono disinformazione, influenzano l’opinione pubblica e testano le difese degli Stati democratici, a cominciare dall’integrità cognitiva dei cittadini per per puntare alla sicurezza epistemica degli interi sistemi. 🔗 Leggi su Formiche.net

