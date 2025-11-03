Della guerra ibrida Il campo di battaglia nella grey zone
Dai terreni contesi dell’Artico e del Mar Cinese Meridionale, passando per le infrastrutture subacquee e strategiche nel Baltico e per gli snodi aeroportuali, cibernetici, logistici e militari europei, le aggressioni sottosoglia si stanno moltiplicano. Sono episodi che non arrivano mai a configurare un atto di guerra, ma che ne riproducono in scala ridotta effetti strategici. Azioni che minano infrastrutture, diffondono disinformazione, influenzano l’opinione pubblica e testano le difese degli Stati democratici, a cominciare dall’integrità cognitiva dei cittadini per per puntare alla sicurezza epistemica degli interi sistemi. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
La Russia sta reclutando agenti per colpire i paesi occidentali. L’uso degli "spook gangster" è sempre più diffuso in Europa e conferma la progressiva esacerbazione della guerra ibrida. Le autorità della Germania ammoniscono: "Impiego breve, rischio alto” - facebook.com Vai su Facebook
Mario Greco per "Domande Rivoluzionarie", mia nuova rubrica di interviste sull'attualità internazionale. Puntata 1: Putin minaccia l'Europa. Che cosa rischiamo? Il generale spiega le mire del regime russo, la forza dell'UE, la guerra ibrida. youtu.be/PSlWUfdXX - X Vai su X
La guerra simulata in Toscana. Vi porto nei campi di battaglia: costi, green gas e gli odiati "highlander" - La mappa del softair, gli scenari "urban" e quelli boschivi. Lo riporta firenzetoday.it
Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. Come scrive blitzquotidiano.it
Guerra ibrida, l’Italia prepara 2 navi-spia: 100 giorni di autonomia in mare, software Nato e pista per elicotteri NH90 - Navi e sottomarini che si fronteggiano a distanza e dalle loro plance droni che ... Secondo ilgazzettino.it