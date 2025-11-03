Delitto di Garlasco l' ex procuratore Venditti | Mai preso un euro

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Tribunale del Riesame di Brescia, cui ha fatto ricorso contro il sequestro di telefoni, computer e hard disk disposto dalla Procura, l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha rilasciato per la prima volta dichiarazioni spontanee. "Non ho mai preso un euro, tutti i pagamenti sono tracciati, anche quello delle auto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

