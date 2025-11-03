Degustibus alla miniera di Montecatini Val di Cecina
Domenica 9 novembre nuovo appuntamento del programma DegustibusOre 15:00 visita guidata della miniera costo ridotto (5 euro a persona)Ore 16:30 laboratorio teatrale a cura degli attori e formatori del Centro Artistico il Grattacielo Aps. Una divertente attività aperta a tutti giovani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
