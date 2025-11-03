Degustibus alla miniera di Montecatini Val di Cecina

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre nuovo appuntamento del programma DegustibusOre 15:00 visita guidata della miniera costo ridotto (5 euro a persona)Ore 16:30 laboratorio teatrale a cura degli attori e formatori del Centro Artistico il Grattacielo Aps. Una divertente attività aperta a tutti giovani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

"De Gustibus" Viaggio di gusto nelle miniere - Evento per turisti ma anche per i residenti A partire da domenica 29 settembre, alla miniera di Montecatini, arriva "De ... Riporta lanazione.it

La miniera di Montecatini apre ai visitatori - La miniera di Montecatini, già detta di Caporciano, è una miniera di rame ubicata a circa un chilometro dal centro storico di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa). Scrive youreporter.it

Cerca Video su questo argomento: Degustibus Miniera Montecatini Val