Degrado e accampamenti sulla spiaggia di Torrione la denuncia
Degrado e persino un accampamento, nei pressi del Lungomare Tafuri a Torrione. Questa la segnalazione di un cittadino alla nostra redazione: “Spiaggia libera adiacente l'ex ostello della gioventù a Salerno. Continua il degrado urbano, come si può vedere in foto si sta riformando un accampamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
