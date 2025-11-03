Degrado e accampamenti sulla spiaggia di Torrione la denuncia

3 nov 2025

Degrado e persino un accampamento, nei pressi del Lungomare Tafuri a Torrione. Questa la segnalazione di un cittadino alla nostra redazione: “Spiaggia libera adiacente l'ex ostello della gioventù a Salerno. Continua il degrado urbano, come si può vedere in foto si sta riformando un accampamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

