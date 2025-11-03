Decreto Scuola Carta docente ai precari percorsi Indire e non solo | le novità QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 3 novembre alle 15 | 30
Lo scorso 28 ottobre è stato approvato, in via definitiva, il Decreto Scuola. Diverse le novità contenute all'interno del provvedimento: dalla carta docente estesa ai precari con contratto al 30 giugno (e anche al personale educativo) fino al secondo ciclo dei percorsi INDIRE. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Il sindacato FederATA denuncia l'esclusione del personale ATA dai benefici del nuovo decreto scuola e annuncia lo stato di agitazione. #Personale - facebook.com Vai su Facebook
Carta del docente, estensione ai precari al 30 giugno e al personale educativo. Novità su acquisto servizi di trasporto. Pc e tablet si potranno acquistare ogni 4 anni. Emendamento al Decreto Scuola - X Vai su X
Carta del Docente, le novità approvate con il Decreto Scuola: quando arriva e quali sono gli importi - Con il via libera definitivo al decreto Scuola, arrivato martedì, cambia l'esame di Stato, che ora prende il nome di esame di Maturità. Da fanpage.it
Carta del docente, l’attivazione potrebbe slittare a febbraio 2026. Ecco perché - Il Decreto Scuola approvato in Parlamento introduce novità rilevanti sull’utilizzo e l’assegnazione della Carta del Docente, il bonus ministeriale destinato alla formazione del personale scolastico. Scrive orizzontescuola.it
Carta del Docente: ricarica posticipata a Febbraio 2026 e importo variabile? - Scopri le novità sulla carta del docente per il 2025/2026, con pagamenti posticipati e nuovi beneficiari inclusi. Secondo informazionescuola.it