Decidere di vincere e altri spunti per superare il radical populismo di Schlein
A poche ore dal quasi certo eppure incredibile trionfo del primo sindaco rosso di New York, il giovane e brillante Zohran Kwame Mamdani, nei circoli che contano del Partito Democratico di Washington circola un manualetto di sessanta pagine con le istruzioni per battere Donald Trump, curato da Welcome (un gruppo definito dal New York Times di «ribellione centrista»), con l’apporto intellettuale dei principali strateghi e spin doctor del partito, da David Axelrod, David Plouffe, Jon Favreau, Tommy Vietor e Dan Pfeiffer (obamiani), a James Carville e Will Marshall (billclintoniani), fino al sondaggista Nate Silver e a tanti altri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
