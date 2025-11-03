Debutta Hey Emilia-Romagna Dall’innovazione alla sostenibilità Il territorio progetta il futuro

Un tavolo, sei sedie. Al centro del dibattito c’è il futuro, secondo chi ogni giorno guida e vive questa regione. ‘Hey Emilia-Romagna’ ha debuttato ieri pomeriggio al Grand Hotel Majestic già Baglioni. Il talk era promosso da Ey, leader mondiale nei servizi di consulenza e revisione, e ha lasciato spazio a confronto, idee e visioni. ‘Hey’ è il richiamo, un segnale d’attenzione, un invito al dialogo. È l’inizio di una serie di incontri periodici che vogliono accompagnare la "trasformazione" della regione: "Guardiamo avanti" è la voce corale che costruisce l’Emilia-Romagna che verrà. Un modo per discutere con istituzioni, imprenditoria e parti sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

