Debutta Hey Emilia-Romagna Dall’innovazione alla sostenibilità Il territorio progetta il futuro
Un tavolo, sei sedie. Al centro del dibattito c’è il futuro, secondo chi ogni giorno guida e vive questa regione. ‘Hey Emilia-Romagna’ ha debuttato ieri pomeriggio al Grand Hotel Majestic già Baglioni. Il talk era promosso da Ey, leader mondiale nei servizi di consulenza e revisione, e ha lasciato spazio a confronto, idee e visioni. ‘Hey’ è il richiamo, un segnale d’attenzione, un invito al dialogo. È l’inizio di una serie di incontri periodici che vogliono accompagnare la "trasformazione" della regione: "Guardiamo avanti" è la voce corale che costruisce l’Emilia-Romagna che verrà. Un modo per discutere con istituzioni, imprenditoria e parti sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
“Albino in Scena” debutta questa sera con “Il tartufo” di Molière nell’allestimento della compagnia NoveTeatro di Reggio Emilia. Ingresso libero - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì Debutta “Hey Emilia Romagna” - Appuntamento alle ore 15 al Grand Hotel Majestic già Baglioni. Si legge su gazzettadellemilia.it