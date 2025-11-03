De Sisto FI | Riapertura del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti una vittoria per tutto il Sannio
Comunicato Stampa L’architetto Ornella De Sisto, candidata al Consiglio regionale della Campania, commenta la decisione del TAR e rilancia l’impegno per una sanità più vicina ai cittadini Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’onorevole Francesco Maria Rubano per la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
News recenti che potrebbero piacerti
AVVISO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E ORARIO APERTURA CIMITERI. ?La messa del giorno 2 novembre si svolgerà: ?Cimitero San Vincenzo: ore 11:30sullo spiazzale antistante all’ingresso; ?Cimitero San Sisto: ore 10:15 presso la cappell - facebook.com Vai su Facebook
De Sisto (FI): ‘Riapertura Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti, la vittoria di Rubano è la vittoria di tutti’ - “Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’onorevole Francesco Maria Rubano per la straordinaria vittoria ottenuta al TAR Campania, che restituisce dignità e giustizia alla Valle Telesina ... Si legge su ntr24.tv
FI, non smontiamo il programma di sviluppo urbano di S.Sisto - "Non smontiamo il programma di sviluppo urbano sostenibile di San Sisto" era il tema di una conferenza stampa che si è svolta nella sala della Vaccara di Perugia, organizzata dai gruppi di Forza ... Segnala ansa.it