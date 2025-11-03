De Sisto FI | Riapertura del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti una vittoria per tutto il Sannio

Comunicato Stampa L’architetto Ornella De Sisto, candidata al Consiglio regionale della Campania, commenta la decisione del TAR e rilancia l’impegno per una sanità più vicina ai cittadini Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’onorevole Francesco Maria Rubano per la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

