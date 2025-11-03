De Rossi vicinissimo al Genoa a Roma il tifo a distanza per ‘mister futuro’
(Adnkronos) – Daniele De Rossi potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Genoa. Ripartire sulla panchina lasciata libera da Patrick Viera può rilanciare la 'nuova' carriera di DDR, bruscamente interrotta dall'esonero incomprensibile alla Roma della scorsa stagione e fino a oggi sospesa in attesa dell'occasione giusta. Se tutto dovesse andare in porto, come sembra, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Torres-Carpi 0-1: LE PAGELLE Grande grinta di Sala, Diakite va vicinissimo al gol, Musso inconcludente - facebook.com Vai su Facebook
De Rossi ad un passo dalla panchina del Genoa (Corrsport) - Secondo Il Corriere dello Sport, Daniele De Rossi sarebbe vicinissimo al diventare il nuovo allenatore del Genoa. Scrive ilnapolista.it
De Rossi vicinissimo al Genoa: i dettagli sul contratto - In una sorta di ring composition degna dei migliori romanzieri, Daniele De Rossi potrebbe ripartire da dove tutto era finito: Genova. asromalive.it scrive
Serie A, De Rossi vicino alla panchina del Genoa: le ultime - La leggenda giallorossa è sempre più vicina a diventare il nuovo allenatore dei rossoblù. Si legge su ilromanista.eu