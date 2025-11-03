De Rossi riparte dal Genoa accordo in chiusura
I rossoblu stanno in queste ore serrando i tempi per sostituire Patrick Vieira, esonerato nelle scorse ore. Il profilo individuato è quello di Daniele De Rossi, che riparte così dal Genoa dopo la rescissione consensuale con la Roma. I contatti con l’ex giallorosso proseguono positivamente e si va verso la fumata bianca. DE ROSSI RIPARTE DAL GENOA: I DETTAGLI DEL CONTRATTO Il club e il tecnico stanno discutendo i termini dell’accordo che prevede un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza della squadra. De Rossi è attualmente libero da quando è stato esonerato nel settembre 2024 dalla Roma, che lo aveva scelto per sostituire Mourinho. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
