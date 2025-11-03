De Rossi ad un passo dalla panchina del Genoa Corrsport

Nuova avventura in panchina per Daniele De Rossi? Stando a Il Corriere dello Sport, sembrerebbe di sì. Il noto quotidiano, infatti, riferisce che l’ex tecnico di Spal e Roma sarebbe vicinissimo a subentrare a Patrick Vieira alla guida del Genoa (oggi la squadra ligure sarà guidata dalla coppia Criscito-Murgita, nominati allenatori ad interim dopo l’esonero del francese). De Rossi al Genoa, le ultime del Corrsport. Di seguito quanto si legge sull’edizione online del giornale: “Dopo l’addio di Vieira, il Genoa punta forte su De Rossi. L’ex allenatore della Roma è a un passo dalla firma: c’è l’accordo fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi ad un passo dalla panchina del Genoa (Corrsport)

Altri contenuti sullo stesso argomento

BTM Italia è un progetto costruito passo dopo passo insieme a persone che hanno creduto fin dall’inizio nel valore del confronto e della condivisione. Tra queste c’è Mary Roberta Rossi, la nostra Event Manager che, insieme al Comitato Scientifico, cura con p Vai su Facebook

Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l’annuncio del sostituto di Vieira - Criscito ma non per molto: già in corso i contatti per il nuovo allenatore che sostituirà Vieira ... Come scrive fanpage.it

Genoa, Vieira a un passo dall'addio. De Rossi tra i nomi per il sostituto - Dopo la conferma iniziale sulla panchina del Grifone, arriva la decisione condivisa da tecnico e società. Da ilromanista.eu

De Rossi riparte da dove ha lasciato: il Genoa è pronto ad accoglierlo - Roma della passata stagione, lasciando il campo di corsa e senza sapere che quella sarebbe stata la sua ultima panchina co ... Scrive msn.com