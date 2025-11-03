De Paola promuove Spalletti ma… | Non torni indietro su quelle dichiarazioni Poi la bocciatura per questo bianconero | Mi chiedo se sia da Juventus!
De Paola ha analizzato così la Juve: la parola Scudetto è giusta e i giochi sono aperti. Il contratto breve impone idee, ma ci sono dubbi su Openda. Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha analizzato l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, promuovendo senza riserve la prima uscita mediatica del nuovo tecnico: quella sulla parola Scudetto. De Paola ha spronato l’allenatore a insistere su quell’obiettivo, senza timori. La classifica, del resto, dà ragione al tecnico. PAROLE – « Sprono Spalletti a non tornare indietro sulle sue dichiarazioni, perché quella frase aiuta a capire dove deve stare la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
