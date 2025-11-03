De Paola promuove Spalletti ma… | Non torni indietro su quelle dichiarazioni Poi la bocciatura per questo bianconero | Mi chiedo se sia da Juventus!

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Paola ha analizzato così la Juve: la parola Scudetto è giusta e i giochi sono aperti. Il contratto breve impone idee, ma ci sono dubbi su Openda. Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha analizzato l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, promuovendo senza riserve la prima uscita mediatica del nuovo tecnico: quella sulla parola Scudetto. De Paola ha spronato l’allenatore a insistere su quell’obiettivo, senza timori. La classifica, del resto, dà ragione al tecnico. PAROLE – « Sprono Spalletti a non tornare indietro sulle sue dichiarazioni, perché quella frase aiuta a capire dove deve stare la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

de paola promuove spalletti ma8230 non torni indietro su quelle dichiarazioni poi la bocciatura per questo bianconero mi chiedo se sia da juventus

© Juventusnews24.com - De Paola promuove Spalletti ma…: «Non torni indietro su quelle dichiarazioni». Poi la bocciatura per questo bianconero: «Mi chiedo se sia da Juventus!»

Altri contenuti sullo stesso argomento

de paola promuove spallettiDe Paola: “Contratto Spalletti di otto mesi? Forse ci sono accordi che…” - Paolo De Paola ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà:  Spalletti può riportare la Juve a lottare per lo Scudetto? Secondo tuttojuve.com

de paola promuove spallettiIL COMMENTO - De Paola: "Spalletti risolverà i problemi della Juve, ma non so se lotterà per lo scudetto” - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta il giornalista Paolo De Paola: “Se la Juventus dovesse bucare anche l’aggancio a Spalletti dopo quelli a Gasperini e Conte s ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Paola Promuove Spalletti