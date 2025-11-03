De Grandis | Spalletti è intelligente Si è già fatto 4 alleati nello spogliatoio della Juventus Ora vi spiego…

De Grandis: «Spalletti è intelligente. Si è già fatto 4 alleati nello spogliatoio della Juventus. Ora vi spiego.». L’analisi del giornalista. L’ esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, coinciso con la vittoria in trasferta contro la Cremonese, è stato oggetto di attente analisi tattiche e psicologiche. Più che il risultato, a colpire gli addetti ai lavori sono state le scelte immediate del nuovo tecnico, mirate non solo a definire un undici titolare, ma a costruire da subito un nucleo di fedelissimi. Il giornalista Stefano De Grandis, intervenuto durante la trasmissione Sky Calcio Club, ha sottolineato proprio l’intelligenza gestionale di Spalletti, capace in soli novanta minuti di gettare le basi per un nuovo patto con lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis: «Spalletti è intelligente. Si è già fatto 4 alleati nello spogliatoio della Juventus. Ora vi spiego…»

