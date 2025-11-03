De Grandis ha fiducia nell’Inter | Può fuggire in classifica per questo motivo
Inter News 24 De Grandis analizza la vittoria dell’Inter, sottolineando la crescita dei nerazzurri e il lavoro di Cristian Chivu. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo del Verona, individuando nel successo sofferto dei nerazzurri un segnale di forza e maturità. Secondo De Grandis, la squadra di Cristian Chivu, pur non avendo espresso il suo miglior calcio, ha dimostrato di saper vincere anche nelle giornate meno brillanti, segno di solidità e di crescita mentale. Il giornalista ha ricordato come, nella scorsa stagione, gare di questo tipo si trasformassero spesso in pareggi o sconfitte, mentre ora l’Inter riesce a portare a casa punti pesanti anche con un pizzico di fortuna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
- 7 giorni al – , il forum che unisce HR e manager con un obiettivo comune: creare organizzazioni in cui le persone vogliono crescere e restare. Tra gli ospiti ci sarà anche Alessia Grandis è CEO di - facebook.com Vai su Facebook
De Grandis: «Spalletti è intelligente. Si è già fatto 4 alleati nello spogliatoio della Juventus. Ora vi spiego…». L’analisi del giornalista - L’analisi del giornalista L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventu ... Segnala juventusnews24.com
De Grandis: “Sarri si lamenta delle tante partite, ma non cambia: se non vede un giocatore, non lo rilancia” - Il giornalista di Sky Stefano De Grandis ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale, per parlare della prestazione della Lazio a Pisa. Secondo msn.com
De Grandis: “Vittoria Inter un segnale, può scappare in classifica perché…” - Il giornalista è intervenuto negli studi di Sky nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', condotta da Fabio Caressa ... Scrive msn.com