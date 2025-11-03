De Grandis ha fiducia nell’Inter | Può fuggire in classifica per questo motivo

Inter News 24 De Grandis analizza la vittoria dell’Inter, sottolineando la crescita dei nerazzurri e il lavoro di Cristian Chivu. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo del Verona, individuando nel successo sofferto dei nerazzurri un segnale di forza e maturità. Secondo De Grandis, la squadra di Cristian Chivu, pur non avendo espresso il suo miglior calcio, ha dimostrato di saper vincere anche nelle giornate meno brillanti, segno di solidità e di crescita mentale. Il giornalista ha ricordato come, nella scorsa stagione, gare di questo tipo si trasformassero spesso in pareggi o sconfitte, mentre ora l’Inter riesce a portare a casa punti pesanti anche con un pizzico di fortuna. 🔗 Leggi su Internews24.com

