De Grandis esalta le mosse di Spalletti | Mi ha convinto veramente tanto sabato con la Cremonese per questi motivi
De Grandis, l’analisi su Spalletti: l’opinionista esalta le mosse del tecnico, dall’invenzione Koopmeiners al recupero di Locatelli e Kostic. Un esordio vincente (2-1 a Cremona), ma soprattutto un esordio che ha lasciato il segno per le scelte coraggiose e le idee innovative. La “prima” di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha convinto appieno l’opinionista di Sky Sport, Stefano De Grandis. L’analisi del giornalista si è concentrata sulle “spallettate”, le mosse tattiche a sorpresa che hanno subito dato un’impronta diversa alla squadra. De Grandis: l’intuizione Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
