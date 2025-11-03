De Bruyne rompe il silenzio | il messaggio social emoziona i tifosi del Napoli

Dopo l’infortunio rimediato durante la sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne torna a parlare e lancia un forte messaggio. Attraverso i propri canali social, il centrocampista del Napoli ha voluto salutare i tifosi azzurri, mostrando grande stima ad un’intera piazza che fin dal suo arrivo lo ha acclamato e supportato. De Bruyne ha inoltre ribadito che l’intervento a cui si è sottoposto è andato nel migliore dei modi e che è tornato subito al lavoro per il recupero. De Bruyne lancia un segnale ai tifosi del Napoli: il messaggio del belga sui social. Tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, Kevin De Bruyne ha voluto lanciare un messaggio direttamente ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne rompe il silenzio: il messaggio social emoziona i tifosi del Napoli

