De Bruyne messaggio ai tifosi del Napoli | Già pronto a tornare I compagni | Fai presto

Il centrocampista azzurro, operato oggi ad Anversa, si era infortunato nella gara con l'Inter: dopo il suo saluto via social ai fan, pioggia di commenti anche da parte dei compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Bruyne, messaggio ai tifosi del Napoli: "Già pronto a tornare". I compagni: "Fai presto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Kevin De Bruyne su Instagram dopo l’intervento: ? “Ciao a tutti, come sapete sarò fuori per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio ritorno è già iniziato! Grazie a tutti per i messaggi!” Un messaggio breve ma pieno di fiduc - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne, messaggio ai tifosi del Napoli: "Già pronto a tornare". I compagni: "Fai presto" - Il centrocampista azzurro, operato oggi ad Anversa, si era infortunato nella gara con l'Inter: dopo il suo saluto via social ai fan, pioggia di commenti anche da parte dei compagni ... Scrive msn.com

De Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni - Il fuoriclasse belga torna a farsi vivo via social dopo l'operazione e promette: "Il mio percorso verso il ritorno in campo è già iniziato" ... Come scrive corrieredellosport.it

Kevin De Bruyne rassicura i napoletani: «L’operazione è andata bene. Ecco quando tornerò» - Kevin De Bruyne rassicura i tifosi del Napoli: «L’operazione è andata bene, sto già lavorando per tornare» Un messaggio carico di positività e determinazione quello condiviso da Kevin De Bruyne, centr ... Lo riporta calcionews24.com