Ddl Bilancio Capobianco Conflavoro | Manovra prudente ma serve spinta su AI energia e fiscalità del lavoro

In audizione presso le Commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla Manovra, Conflavoro ha apprezzato la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, la detassazione dei rinnovi contrattuali e il rafforzamento del welfare aziendale, misure coerenti con l’obiettivo di sostenere redditi e coesione socia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl Bilancio, Capobianco (Conflavoro): “Manovra prudente, ma serve spinta su AI, energia e fiscalità del lavoro”

