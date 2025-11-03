Davyskiba non è mai in partita Porro gioca da veterano

TIZI-OUALOU 7: C’è una cosa che non manca a questo ragazzo non ancora ventenne. Il carattere. Quello che gli consente di rischiare tutto il rischiabile dalla battuta, di attaccare all’improvviso i palloni vaganti, di pensare aperture di gioco che la testa già è in grado di costruire, le mani un po’ meno. La tecnica migliorerà, ma se Modena vuole trovarsi un leader, le indicazioni portano tutte a lui. BUCHEGGER 6: Per due set quasi perfetto, poi cala alla distanza risultando alla fine uno dei più fallosi dai nove metri. A sua discolpa, arrivano ancora molti palloni imprecisi. DAVYSKIBA 4,5: Dispiace, perché il ragazzo dà sempre il massimo, ma nel match di ieri ci sono da salvare giusto un paio di passaggi in ricezione, un paio di break in battuta e poco altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

