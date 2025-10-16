Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Ue, dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno, imposta da AgCom verifica età anche con SPID o ... ilgiornaleditalia.it
Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente” perizona.it
Al momento sono 427mila gli italiani colpiti in una settimana, soprattutto bambini iodonna.it
Vanessa Incontrada si sposa: data e location delle nozze perizona.it
Quattro anni, un passo fuori casa e la vita che cambia per sempre. Domenica 26 ottobre, Denise Pip... ► perizona.it
Non è più tempo di piangere in silenzio, né di lasciare che a raccontare la fine di una storia d’am... ► dilei.it
Paura in piazza Gae Aulenti a Milano. Oggi, lunedì 3 novembre, una donna è stata accoltellata ed è... ► today.it
Oroscopo di oggi – Lunedì 3 novembre 2025
Ariete (21 marzo – 19 aprile) La settimana parte con energia e grinta. Oggi potresti dover gestire ... ► romadailynews.it
Un'aggressione brutale e al momento inspiegabile, che ha messo immediatamente in moto la macchina d... ► ildifforme.it
Ginnastica artistica, buoni risultati per le ragazze dell'Edera a Cesena
Si è svolta a Cesena la seconda prova del campionato individuale Silver LE3 di ginnastica artistic... ► ravennatoday.it
ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli arresti e la confessione Due ragazzi, di 18 e 23 anni, si sono ... ► dayitalianews.com
Nuova copertura per la palestra Grazzini a Campo di Marte
Firenze, 3 novembre 2025 - Nuova copertura per la palestra geodetica del complesso sportivo 'Grazian... ► lanazione.it
Parte il bonus elettrodomestici, domande da metà novembre
DA SAPERE. Fino a 200 euro per nuovo apparecchio ma prodotto in Unione Europea. Ecco come funziona ... ► ecodibergamo.it
Fiorentina: Iachini tra i papabili” Il Corriere dello Sport di oggi parla della possibile sostit... ► parlami.eu
Gabriele Detti: “Ho un rimpianto e mezzo nella mia carriera. Le acque libere mi interessano”
Gabriele Detti è stato l’ospite speciale dell’ultima puntata di SwimZone, trasmissione visibile sul... ► oasport.it
Guehi Inter, il colpo di scena che fa sognare i tifosi: il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! Il piano per superare la concorrenza
di Redazione Inter News 24Guehi Inter, il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assa... ► internews24.com
È scomparso all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e storico patron della Sammonta... ► ilgiornale.it
Quattro look semplici per indossare la camicia a quadri con stile
La camicia a quadri "stile boscaiola" è la tendenza più cool dell’autunno 2025. È un capo basic che... ► ilgiornale.it
Katmandu, 3 nov. (Adnkronos/Afp) - Due alpinisti italiani sono dispersi in Nepal. Lo hanno reso noto... ► iltempo.it
Inter Kairat dove vederla: Sky o Amazon?
Inter Kairat dove vederla. Si avvicina l’appuntamento della quarta giornata della fase campionato d... ► ilnerazzurro.it
Nuovo allenatore Genoa, testa a testa per il dopo Vieira
Il futuro è adesso, l'addio di Vieira apre la corsa alla panchina rossoblu con le riflessioni che ... ► genovatoday.it
Spini: “Alternativa democratica centrosinistra possibile con riformismo concreto"
Firenze, 3 novembre 2025 - “C'è un significato nazionale del voto toscano alle ultime Regionali ed ... ► lanazione.it
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato a 'San Siro' al termine di Milan-Roma, parti... ► pianetamilan.it
Meucci, al via una raccolta fondi per ricostruire il laboratorio informatico dopo il raid vandalico
Firenze, 3 novembre 2025 – Una raccolta fondi per aiutare l’Itis Meucci a ripristinare il laborator... ► lanazione.it
La Fiorentina è irriconoscibile: squadra allo sbando, classifica deludente e tifoseria in rivolta. ... ► ilnapolista.it
Il Milan batte la Roma 1 0: Leao ispira, Pavlovic colpisce, Maignan blinda. Dybala fallisce dal dischetto
Il Milan ritrova il sorriso e si rilancia nella corsa scudetto battendo la Roma di misura in un San... ► milanzone.it
Black Friday in anticipo per Galaxy S25 Ultra 512 GB: 720€ di sconto su Amazon
Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB è tornato al suo super minimo storico su Amazon. Costa meno del... ► tuttoandroid.net
Rangers, sconfitta nel derby di coppa con il Celtic: ora c’è la Roma
Dopo due settimane intense e tre gare di campionato, la Roma mette momentaneamente da parte la Seri... ► sololaroma.it
La serata di domenica 2 novembre 2025 è stata vinta da “Màkari 4”, la fiction con Claudio Gioè ed ... ► tivvusia.it
L'Udc chiede di visitare il Pronto soccorso di Salerno, Polichetti: “Vogliamo verificare le criticità”
A fronte di segnalazioni e lamentele provenienti dai cittadini e dagli operatori sanitari, la dele... ► salernotoday.it
Metropolitana, chiusura anticipata per quattro sere
Metropolitana: il programma delle attività di manutenzione serale lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5... ► genovatoday.it
Nuovo look per Brokey Real Estate, che consolida la sua presenza nel cuore di Ancona
ANCONA - Grande partecipazione e profonda emozione hanno accompagnato, nel pomeriggio di venerdì 3... ► anconatoday.it
Raid fascisti e influencer del degrado, l’Esquilino si ribella: “Basta sciacalli che speculano sulle persone”
Dopo le aggressioni al Bar allo Statuto e contro il giornalista Alessandro Sahebi davanti al Teatro... ► fanpage.it
Annalisa si confessa a cuore aperto in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” a pochi giorni dal... ► perizona.it
A Limidi una serata di immagini e parole dedicata alle donne con lo spettacolo di Sottovoce
Venerdì 7 novembre 2025, alle 21.00, presso la Sala al 1° piano del Centro Polivalente di Limidi (... ► modenatoday.it
A Castel Bolognese il festival del fumetto
Dalle storie disegnate, alla scienza raccontata per immagini, alla musica: il 15 e 16 novembre 202... ► ravennatoday.it
Fiumicino commemora i Defunti: le cerimonie nei cimiteri comunali
Fiumicino, 3 novembre 2025 – In occasione della Commemorazione dei Defunti, si sono svolte ieri le ... ► ilfaroonline.it
In Fondazione la presentazione del saggio '‘Il brigantaggio in Capitanata' di Giuseppe Clemente
Venerdì 14 novembre alle 18 nella sala ‘Rosa del Vento’ della sede della Fondazione dei Monti Unit... ► foggiatoday.it
Calcio Uisp a 11: cambio della guardia con in testa Sarzana e Blues Boys
La Spezia, 3 novembre 2025 – Continui cambi al vertice nel Girone 1 del campionato calcistico prov... ► lanazione.it
C’è sempre spazio per il dolce. Perché?
Perché lo spazio per il dolce si trova sempre? Davanti al carrello dei dolci, magicamente si crea un... ► milleunadonna.it
Clamoroso a Sky, stagisti esultano in diretta al gol dell’Inter: licenziati in tronco
Stagisti Sky. Un episodio curioso, ma anche controverso, ha infiammato il post partita di Verona-In... ► ilnerazzurro.it
Koopmeiners difensore bis? Spalletti pronto a confermarlo anche contro lo Sporting. Kelly ancora ai box, Cabal fuori
La Juventus di Luciano Spalletti ha trovato un equilibrio nuovo, e forse inatteso. Contro la Cremon... ► stilejuventus.com
Bologna, 3 novembre 2025 - L’auto che ha travolto Ettore Pausini, zio della cantate Laura, alla fin... ► ilrestodelcarlino.it
Tutte i look delle star sul red carpet del LACMA Art+Film Gala
L’evento di beneficenza annuale, presentato da Gucci, rende omaggio a Mary Corse e Ryan Coogler. E c... ► vanityfair.it
Milan Roma, Marelli spiega: “Giusto il fallo al limite di Fofana. Vi spiego perché non c’è il doppio giallo”
Il Milan torna alla vittoria battendo la Roma 1-0 a San Siro grazie a Pavlovic e a un super Maignan,... ► pianetamilan.it
Marchegiani svela il segreto di Maignan sui rigori: “È Claudio Filippi. Ha modi particolari…”
Luca Marchegiani a Sky Calcio Club ha svelato il segreto di Mike Maignan sui calci di rigore: l'ex ... ► fanpage.it
Conferenza stampa Chivu pre Inter Kairat Almaty: ecco quando parlerà il tecnico
di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Inter Kairat Almaty: ecco quando parlerà il tecnico... ► internews24.com
Una donna di 43 anni soccorsa in piazza Gae Aulenti, caccia serrata all'aggressore The post “Mi han... ► lidentita.it
Svelata la parola dell’anno 2025 per Dictionary.com
Un fenomeno social, impossibile da definire ma capace di animare decine di migliaia di reel su TikT... ► lettera43.it
Carlo Cracco, 60 anni appena compiuti, si confessa a cuore aperto in un’intervista al “Corriere de... ► perizona.it
Tale e quale show, finale col botto: chi sono gli ospiti speciali
News Tv. Venerdì 7 novembre torna in prima serata su Rai 1 la settima puntata di Tale e quale show,... ► tvzap.it
Perché Sinner perderà subito il numero 1 nel ranking alle ATP Finals, ma potrà esserlo a fine anno
Jannik Sinner è tornato il numero 1 del tennis, ma prima delle ATP Finals lo scettro tornerà ad Alc... ► fanpage.it
"Perché io, da napoletana, non mi indigno": la tiktoker Rita De Crescenzo in tv e la polemica
Martedì 28 ottobre, Francesca Fagnani ha ospitato a "Belve" Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana o... ► milleunadonna.it
Giudice di Pace Marano: Avvocatura di Napoli Nord contro la soppressione
Il Consiglio dell’Ordine esprime formale opposizione alla proposta di chiusura avanzata dal Tribuna... ► puntomagazine.it
Bene la fiction della Rai Nella serata di ieri, domenica 2 novembre 2025, su Rai1, la fiction di Mà... ► 361magazine.com
Thomas Braconi (Pd) annuncia: «Convoco un'assemblea straordinaria per mettere fine alla vicenda "Mastrovincenzo"»
ANCONA – Sulla cancellazione di Antonio Mastrovincenzo dal Pd e le migliaia di polemiche che ne so... ► anconatoday.it
Uomini e Donne, Ciro Solimeno deluso: si aspettava il trono? Il retroscena
Spunta un retroscena su Ciro Solimeno dopo il confronto nello studio di Uomini e Donne con Gianmarco... ► comingsoon.it
Charles Leclerc si sposa. Il pilota monegasco della Ferrari ha ufficializzato il fidanzamento con ... ► perizona.it
?? Che Fine ha Fatto Cristina Parodi?
Cristina Parodi: “La TV Non Mi Manca, In Rai Stavo Stretta. Opinionista Mai” L’ex volto del Tg5 e d... ► lawebstar.it
Dora Moroni, cosa ha ereditato da Christian: “Dal cielo, sorriderà”
Dora Moroni racconta in un’intervista a “Oggi” gli ultimi giorni di vita del suo ex marito, il can... ► perizona.it
All’Almagià di Ravenna "Specie di spazi" di gruppo nanou, tre giorni di incontri pubblici, dj set e azioni performative
All’Almagià di Ravenna da martedì 4 a giovedì 6 novembre una tre giorni di incontri pubblici, dj s... ► ravennatoday.it
Settimana politica in Regione: sedute congiunte e focus su Europa, natalità, sanità e infrastrutture
Sarà una settimana intensa per il Consiglio regionale dell’Abruzzo, con una serie di sedute e inco... ► chietitoday.it
Salernitana, che occasione mancata
Tempo di lettura: 3 minutidi Gigi Caliulo L’acre retrogusto dell’occasione mancata accompagna il g... ► anteprima24.it
Fu lui, insieme ai fratelli Renzo e Sergio, a dare impulso all'attività artigianale di famiglia a Em... ► tgcom24.mediaset.it
A Cerignola torna la ‘Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale’
Venerdì 7 e sabato 8 novembre torna a Cerignola la ‘Giornata Regionale del Commercio Equo e Solida... ► foggiatoday.it
Stefano Bettarini: “Non lavoro e mi godo la vita. Ho investito nel mattone”
Che fine ha fatto Stefano Bettarini? L’ex calciatore ed ex concorrente di reality ha 53 anni e viv... ► perizona.it