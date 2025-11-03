Sembra che nel corso della seconda stagione, il protagonista subirà un cambio di look radicale con un costume mai visto prima che sicuramente farà piacere agli amanti delle storie di Matt Murdock Se nelle prime foto dal set avevamo avuto un primo indizio, ora abbiamo la conferma che Daredevil indosserà un nuovissimo costume nel corso della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in uscita su Disney+ nel marzo 2026. Il costume rosso del vigilante della prima stagione sembra essere stato dipinto di nero, poiché si intravedono ancora alcune tracce di rosso. Chiunque gli abbia dato un nuovo look si è assicurato di aggiungere il logo "DD", regalando finalmente a Matt Murdock una parte classica del suo costume dei fumetti che, purtroppo, era rimasta assente sin dal debutto del supereroe su Netflix nel 2015. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, cambio di look per l’Eroe senza Paura: ecco il nuovo costume della seconda stagione