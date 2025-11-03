Daredevil | Rinascita cambio di look per l’Eroe senza Paura | ecco il nuovo costume della seconda stagione
Sembra che nel corso della seconda stagione, il protagonista subirà un cambio di look radicale con un costume mai visto prima che sicuramente farà piacere agli amanti delle storie di Matt Murdock Se nelle prime foto dal set avevamo avuto un primo indizio, ora abbiamo la conferma che Daredevil indosserà un nuovissimo costume nel corso della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in uscita su Disney+ nel marzo 2026. Il costume rosso del vigilante della prima stagione sembra essere stato dipinto di nero, poiché si intravedono ancora alcune tracce di rosso. Chiunque gli abbia dato un nuovo look si è assicurato di aggiungere il logo "DD", regalando finalmente a Matt Murdock una parte classica del suo costume dei fumetti che, purtroppo, era rimasta assente sin dal debutto del supereroe su Netflix nel 2015. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Charlie Cox ha svelato che deve ringraziare Jon Bernthal per il reboot creativo di Daredevil: Rinascita: "Quello che ho sentito è che quando stavano guardando la serie, la stavano montando e mettendo insieme, la scena con Punisher è stata terminata in un gi - facebook.com Vai su Facebook
" #Daredevil: Rinascita 2", Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con - X Vai su X
Daredevil: Rinascita, nuovo sguardo ai costumi ufficiali! C'è anche Punisher - Le riprese di Daredevil: Born Again 2 sono in corso: pronti a vedere nuove foto dei costumi inediti della serie TV? Da serial.everyeye.it
Daredevil: Rinascita 2, sorpresa! Una nuova vigilante fa il suo debutto nella foto dal set - Una nuova foto dal set della seconda stagione di Daredevil: Rinascita Born Again offre un primo sguardo a un'altra vigilante dei fumetti che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe al ... Da movieplayer.it
Daredevil: Rinascita 3, confermato il rinnovo della serie Marvel? - In precedenza Charlie Cox aveva ammesso inizialmente che non pensava sarebbe stata realizzata una terza stagione di Daredevil: Rinascita, mentre Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, aveva ... Secondo movieplayer.it