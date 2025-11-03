Danni alla Crepa | 18enne denunciato Spray urticante e vetrata rotta Voleva entrare con la forza nel locale

Era una di quelle serate di festa che la discoteca ‘La Crepa’ di Modena dedica agli studenti delle superiori, in occasione del ‘post’ Halloween. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Barchetta 469, dove appunto si trova la storica discoteca ‘La Crepa’: giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un giovane, identificato in un cittadino tunisino di 18 anni, residente a Modena e già noto alle forze dell’ordine, aveva nebulizzato una sostanza urticante mediante bombolette spray contro gli addetti alla vigilanza del locale, che gli avevano negato l’accesso per il raggiungimento del limite di capienza del locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

