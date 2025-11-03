Daniel Day-Lewis risponde a Brian Cox | Jeremy Strong non usa il Metodo a causa mia

La star di Anemon, in arrivo nelle sale italiane dal 6 novembre, ha difeso in una nuova intervista il Metodo dalle critiche del collega. <strong>Daniel Day-Lewis ha svelato la sua reazione ai commenti di Brian Cox legati alla sua scelta di usare il Metodo per immergersi totalmente nei ruoli che interpreta. L'attore premio Oscar, infatti, è stato citato dal protagonista di Succession più volte per compiere degli esempi pratici e spiegare come fosse lavorare con Jeremy Strong sul set della popolare serie. Le parole della star di Succession Brian Cox non aveva esitato a criticare il Metodo sostenendo che lavorare con chi lo utilizza sia 'fottutamente irritante'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

