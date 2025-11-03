Dammi i soldi e tenta di strozzare la madre col laccio portacellulare | arrestata 39enne a Perugia

A Perugia una 39enne, sotto effetto di stupefacenti, ha aggredito la madre che si era rifiutata di darle denaro, colpendola al volto e tentando di strangolarla con un laccio. Arrestata in flagranza dai carabinieri, è ai domiciliari in una comunità di recupero. La madre guarirà in otto giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

