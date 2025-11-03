damiano david e dove cameron heidi klum e le altre star di halloween

La notte di Halloween è arrivata e passata, e come ogni 31 ottobre Hollywood ha dato il meglio di sé in fatto di feste e costumi, con le star che hanno sfoggiato look elaboratissimi. La regina della notte più spaventosa dell’anno, però, resta Heidi Klum, che ha dato il meglio di sé. Heidi Klum terrificante Medusa con il marito Tom Kaulitz. La top model 52enne da anni ormai organizza un party a tema Halloween cui si presenta completamente trasformata. Quest’anno non ha deluso, ed è arrivata sul red carpet dopo una lunga giornata di preparazione nei panni di una terrificante Medusa: serpenti impazziti tra i capelli, bocca piena di zanne, occhi gialli e lunga coda verde, al suo fianco c’era il marito Tom Kaulitz, travestito da soldato tramutato in pietra. 🔗 Leggi su Amica.it

