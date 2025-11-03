Damiano David e Dove Cameron ad Halloween in versione The Rocky Horror Show

Per la notte delle streghe, il cantante e l’attrice hanno ridato vita al celebre musical: lui nei panni di Riff Raff, lei in quelli di Frank-N-Furter. Sono stati paparazzi a Los Angeles, prima di entrare ad un party: un travestimento di coppia che conferma la loro complicità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

damiano david e dove cameron ad halloween in versione the rocky horror show

© Vanityfair.it - Damiano David e Dove Cameron ad Halloween in versione The Rocky Horror Show

