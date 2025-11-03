Damiani c’è per D’Uffizi un errore che pesa

Vitale 6 La sua linea difensiva alza la muraglia e sono davvero pochi i palloni che è chiamato a neutralizzare. Incolpevole sul gol di Okaka. Alagna 6 Bello ed entusiasmante il duello con Rrapaj. Non concede mai all'esterno del Ravenna lo spazio per sfondare. Curado 6,5 Non ha problemi a neutralizzare sia Luciani che Spini. Chiunque passa dalle sue parti è costretto a finire nella sua morsa. Rizzo 5,5 Inizialmente attento e reattivo nel pulire la propria area dai palloni velenosi. Quando serve dispensa anche qualche giusta legnata. Nel finale finisce per soffrire Okaka. Pagliai 6 Il suo rientro consente di ritrovare un elemento utile da schierare lungo l'out di sinistra.

