Dall’Igna | Marquez mette tutti a loro agio ma non è facile averlo come compagno

A Gigi Dall'Igna chiedono ancora perché si siano presi Marc Marquez in Ducati quest'anno. Non bastasse il Mondiale cannibalizzato il direttore generale di Ducati Corse si impegna sempre per rispondere nascondendo un po' lo stupore: " Ci sono fondamentalmente due motivi – spiega a As – Indubbiamente, perché l'anno scorso, prima del Mugello, aveva già mostrato delle ottime cose, soprattutto considerando che la differenza tra le moto 2023 e 2024 era certamente notevole. E poi, come dire, per me ciò che conta in un pilota non è solo la qualità della sua guida, ma anche la sua motivazione, la sua determinazione e la chiarezza con cui prende le sue decisioni.

