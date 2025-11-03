Dalle polemiche al sogno | Israele punta ad ospitare il Tour de France

Sono ancora nei ricordi le immagini della recente Vuelta di Spagna: proteste, manifestazioni e tante, tante polemiche. Due tappe praticamente annullate ed il ciclismo che, a causa della guerra al confine tra Israele e Palestina è passato in secondo piano per lasciar spazio alla politica. Il conflitto momentaneamente sembra essere alle spalle, nonostante ciò che è accaduto anche a livello sportivo, con la Israel Premier Tech costretta a rinunciare alle ultime corse stagionali e a cambiare nome e proprietà in vista della prossima stagione. Nel frattempo però Sylvan Adams prova a lavorare nell’oscurità, puntando ad un grande sogno: portare il Tour de France in Israele, com’è accaduto già nel 2018 per il Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

