Dalle Mura aureliane alla Domus Aurea i crolli storici nella Capitale

AGI - Le Mura aureliane, la Domus Aurea, la scultura ‘simbolo’ dei Mondiali di Italia '90: il crollo di una parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è l’ultimo da segnare nel ‘bollettino’ dei cedimenti di monumenti storici o sculture sparsi della Capitale. La scultura simbolo di Italia '90 . La mattina del 23 giugno scorso alcuni ragazzi giocano a basket nel campetto di viale Tiziano, a pochi metri dalla scultura “Goal” realizzata da Mario Ceroli per i Mondiali del ’90. Allarmati da alcuni scricchiolii chiamano i vigili del fuoco. Ma tre minuti dopo l’ installazione si piega su se stessa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dalle Mura aureliane alla Domus Aurea, i crolli storici nella Capitale

