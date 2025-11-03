Dalle Mura aureliane alla Domus Aurea i crolli storici nella Capitale

Agi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Le  Mura aureliane, la  Domus Aurea, la scultura ‘simbolo’ dei Mondiali di Italia '90: il  crollo  di una parte della  Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è l’ultimo da segnare nel ‘bollettino’ dei  cedimenti di monumenti storici  o sculture sparsi della Capitale.   La scultura simbolo di Italia '90 . La mattina del 23 giugno scorso alcuni ragazzi giocano a basket nel campetto di viale Tiziano, a pochi metri dalla  scultura “Goal”  realizzata da Mario Ceroli per i  Mondiali del ’90. Allarmati da alcuni scricchiolii chiamano i vigili del fuoco. Ma tre minuti dopo l’ installazione si piega su se stessa. 🔗 Leggi su Agi.it

dalle mura aureliane alla domus aurea i crolli storici nella capitale

© Agi.it - Dalle Mura aureliane alla Domus Aurea, i crolli storici nella Capitale

Leggi anche questi approfondimenti

mura aureliane domus aureaRoma e i tanti monumenti a rischio crollo, i precedenti dalla Domus Aurea alle Mura aureliane - Il crollo della Torre dei Conti largamente annunciato dalle emergenze del patrimonio archeologico della capitale. Lo riporta roma.corriere.it

Roma: Mura Aureliane, 50 milioni per salvarle. Via i bus turistici - Via i bus turistici da viale Pretoriano e viale di Porta Ardeatina perché rappresentano «elemento che snatura e altera gli obiettivi di valorizzazione della Mura Aureliane, costituendo sia una ... Riporta roma.corriere.it

Mura Aureliane, il Parco Lineare resta un miraggio: mancano fondi e progetti condivisi - Ad oggi esiste un piano di fattibilità tecnico economico relativo al cosiddetto “Parco lineare”: l’importo stimato per farlo è di oltre 9 milioni ma, al momento, non c’è un euro a disposizione. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mura Aureliane Domus Aurea