Dall’alba al tramonto
GALLIPOLI – è il titolo scelto dal nostro lettore Antonio Provenzano per gli scatti realizzati per la rubrica “La foto del giorno”, accompagnati dalla seguente descrizione: “La magia del mare e della spiaggia della Purità a Gallipoli in una mattinata di novembre”. Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dieci pattuglie hanno presidiato l’area dall’alba, allontanando due parcheggiatori prima ancora che potessero operare - facebook.com Vai su Facebook
Festival del golfo di Mondello dal tramonto all'alba - 30, con Anna Bonomolo e il suo progetto Folkage nell'area pedonale di Mondello, a Palermo, la seconda edizione del festival del golfo di Mondello, dal tramonto all'alba ... Come scrive ansa.it