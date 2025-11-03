Dalla tv alle passerelle fino a un’estetica misurata che ha fatto scuola | Kendall Jenner compie 30 anni e consolida il suo ruolo di icona quiet Nel futuro? Una vita più semplice e la tentazione del design d’interni

Trent’anni e un impero nella moda contemporanea. Kendall Jenner compie 30 anni e con lei festeggia un’intera generazione che ha imparato a raccontarsi attraverso l’immagine. Da adolescente sotto le luci dei reality, al volto più pagato e richiesto delle passerelle, Kendall ha saputo trasformare l’esposizione mediatica in un linguaggio di stile raffinato e maturo. Non ha mai avuto bisogno di eccentricità gridate o provocazioni: la sua forza è la misura, quel minimalismo consapevole che fonde rigore californiano e sensualità moderna. È il volto di una nuova idea di coolness: mai troppo perfetta, ma sempre calibrata. 🔗 Leggi su Amica.it

