Dalla SEO alla GEO | ora non basta farsi trovare bisogna farsi scegliere
AGI -Per chi ha costruito contenuti studiando la Seo e le sue evoluzioni, è davvero la fine di un’epoca. Fino a ieri il gioco consisteva nello scalare la Serp di Google: apparire in prima pagina, intercettare click, farsi trovare prima degli altri. Tutto ruotava attorno alla visibilità - parole chiave, link, grassetti, ranking. Oggi quella logica si è ribaltata. La parola d’ordine non è più posizionarsi, ma essere scelti. Il primo contatto non nasce più da una ricerca, ma da una risposta. Una risposta generata da sistemi che comprendono il contesto e restituiscono informazioni in linguaggio naturale: testi che parlano la nostra lingua, collegano fonti, sintetizzano concetti e spesso chiudono in poche righe il nostro bisogno informativo. 🔗 Leggi su Agi.it
